



Девятиклассники будут сдавать ЗНО с 2026 года - 01.09.2017 10:28

Ученики девятых классов также будут сдавать выпускные экзамены в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО). Такие изменения предполагаемо вступят в силу с 2026 года.

Так, предполагается вступление в силу нового закона об образовании. Данный закон на настоящий момент находится в Верховной Раде на рассмотрении, и вскоре его планируют вынести на голосование. По словам главы Минитерства образования и науки Украины Лилии Гриневич, в Украине планируется запуск старшей профильной школы, с которым и связано введение тестирования для выпускново девятых классов.

В соответствии с календарем реформы образования, оририентировочно с 2026-2027 года ЗНО для девятиклассников станет обычной практикой.

Кроме того, образовательная реформа в Украине также предусматривает переобучение в 2018 году для всех учителей первыз классов.

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