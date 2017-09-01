Девятиклассники будут сдавать ЗНО с 2026 года- 01.09.2017 10:28
Ученики девятых классов также будут сдавать выпускные экзамены в форме внешнего независимого оценивания (ЗНО). Такие изменения предполагаемо вступят в силу с 2026 года.
Так, предполагается вступление в силу нового закона об образовании. Данный закон на настоящий момент находится в Верховной Раде на рассмотрении, и вскоре его планируют вынести на голосование. По словам главы Минитерства образования и науки Украины Лилии Гриневич, в Украине планируется запуск старшей профильной школы, с которым и связано введение тестирования для выпускново девятых классов.
В соответствии с календарем реформы образования, оририентировочно с 2026-2027 года ЗНО для девятиклассников станет обычной практикой.
Кроме того, образовательная реформа в Украине также предусматривает переобучение в 2018 году для всех учителей первыз классов.
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