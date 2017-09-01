



КНДР не намерена прекращать ракетные испытания - 01.09.2017 09:38

Заявления Совбеза ООН с осуждением недавнего ракетного запуска Северной Кореи отвергается КНДР. Пхеньян официально заявил, что намерен и в дальнейшем осуществлять испытания баллистических ракет.

По заявлению КНДР, осуждение Совета Безопасности ООН является ничем иным, как посягательством на право суверенного государства на самооборону. Кроме того, в сообщении Министерства иностранных дел КНДР также отмечено, что вопросы с Соединенными штатами Америки нужно решать исключительно действиями, а не вежливыми словами.

По сообщению внешнеполитического ведомства КНДР, США отказались уменьшить напряженность в регионе, так как провели совместные командно-штабные учения с Южной Кореей.

Ракетные пуски Северная Корея планирует проводить и дальше, осуществляя запуски баллистических ракет в Тихий океан. Таким образом страна намерена повышать боеспособность и развивать ракетные технологии.

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