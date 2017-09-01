



Ассоциация Украина-ЕС заработала в полном объеме с 1 сентября - 01.09.2017 09:18

С 1 сентября 2017 года вступает в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.



Стоит отметить, что подписание документа произошло еще в 2014 году, и с сентября того года оно вступило в силу лишь частично. С января 2016 года положения Соглашения в пунктах о торговле между Украиной и ЕС начали применяться в ограниченном формате, то есть, торговля Украины с ЕС в рамках ЗСТ заработала раньше, пусть и с рядом исключений. Окончательно документ Ассоциации был ратифицирован в июне 2017 года.

Изменения, которые вступают в действие в сегодняшнего дня, касаются создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Так, в 2014 году Соглашение об ассоциации Украина-ЕС подписывалось в два этапа. Что до ратификации документа другими странами, то больше всего процесс затягивался со стороны Нидерландов. Наконец, государство ратифицировало документ 14 июня нынешнего года, после чего факт ратификации официально подтвердила Еврокомиссия.

Текст Соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоит из преамбулы, 7 частей, 43 приложений и 3 протоколов, и все вышеперечисленное охватывает более тысячи страниц.

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