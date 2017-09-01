Ассоциация Украина-ЕС заработала в полном объеме с 1 сентября

- 01.09.2017 09:18
Ассоциация Украина-ЕС заработала в полном объеме с 1 сентября

С 1 сентября 2017 года вступает в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Стоит отметить, что подписание документа произошло еще в 2014 году, и с сентября того года оно вступило в силу лишь частично. С января 2016 года положения Соглашения в пунктах о торговле между Украиной и ЕС начали применяться в ограниченном формате, то есть, торговля Украины с ЕС в рамках ЗСТ заработала раньше, пусть и с рядом исключений. Окончательно документ Ассоциации был ратифицирован в июне 2017 года.

Изменения, которые вступают в действие в сегодняшнего дня, касаются создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Так, в 2014 году Соглашение об ассоциации Украина-ЕС подписывалось в два этапа. Что до ратификации документа другими странами, то больше всего процесс затягивался со стороны Нидерландов. Наконец, государство ратифицировало документ  14 июня нынешнего года, после чего факт ратификации официально подтвердила Еврокомиссия.

Текст Соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоит из преамбулы, 7 частей, 43 приложений и 3 протоколов, и все  вышеперечисленное охватывает более тысячи страниц.

Платиновая Буковина

Ключові слова: соглашение об ассоциации Украина ЕС, зст Украина-ЕС, зона свободной торговли с ЕС Украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В сети опубликован манускрипт Леонардо да Винчи Древняя рукопись Леонардо да Винчи "Кодекс Арундела" появился в свободном доступе. Ознакомиться с манускриптом, опубликованным Британской библиотекой
- 01.09.2017 17:25
Въезд для россиян в Украину будет осуществляться по биометрике Правила для въезда граждан РФ на территорию Украины с 1 января 2018 года претерпят изменений. Соответствующий указ сегодня, 1 сентября 2017 года, подписал
- 01.09.2017 16:50
В Китае платить за еду можно улыбкой В Китае в одном из ресторанов быстрого питания сети KFC в Ханчжоу появилась новая возможность оплаты за еду. В местном ретсоране
- 01.09.2017 16:45
Сокирянські полісмени оперативно спіймали грабіжника Зловмисник навіть не встиг розпорядитися викраденим. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.
- 01.09.2017 15:44
Террористы перемещают технику с Авдеевской промки В течение трех суток осуществляется активное перемещение бронетехники российско-террористическими формированиями. В частности
- 01.09.2017 14:56
Украина выплатить 4,6 млрд долларов госдолга в 2019 году Сумма погашения внешнего государственного долга Украины в 2019 должна составить 4,6 миллиарда долларов, как сообщает заместитель министра
- 01.09.2017 14:28
В Новодністровську затримали наркоділка 30-річний чоловік не вперше потрапив у поле зору правоохоронців. Раніше він вже був судимий
- 01.09.2017 13:20
Найден способ узнать продолжительность жизни Спрогнозировать продолжительность жизни теперь можно благодаря наработкам международной команды ученых. Группа исследователей из США
- 01.09.2017 12:36
Система Hyperloop побила очередной рекорд скорости Транспортная система нового поколения Hyperloop сейчас проходит стадию активных испытаний. Недавние тесты показали очередной рекорд
- 01.09.2017 11:42
Оперативний стан Чернівців 31 08 2017 Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 327 звернень, в тому числі 20
- 01.09.2017 11:16

Всі новини