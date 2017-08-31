



Число больных гриппом на Буковине может увеличиться - 31.08.2017 16:46

Эпидемический сезон 2016-2017 в Черновицкой области ознаменовался 132 369 пациентами, подхватившими острые респираторные инфекции. Из этого количества пациентов дети составили 91 904.

Специалисты отмечают, что количество пациентов с ОРВИ в будущем эпидемическом сезоне увеличится на 14%. Так, количество заболевших в сезоне 2017-2018 может достигнуть и даже превысить 150 000 человек.

Такие цифры были озвучены представителями Черновицкого областного лабораторного центра Минситерства здравоохранения Украины, на основании статистики и опыта наблюдений за гриппом. Кроме того, были использованы данные о состоянии напряжения иммунитета к гриппу у здоровых людей, низком уровне вакцинации от гриппа в предыдущие эпидсезоны, ухудшение социально-экономической обстановки в стране, а также информации Всемирной организации здравоохранения касаемо штаммов вирусов гриппа, которые в будущем сезоне могут циркулировать по территории Украины.

Министерство здравоохранения призывает вакцинироваться от гриппа в течение всего эпидемического сезона. Вакцинацию можно начинать уже с сентября.

Платиновая Буковина

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