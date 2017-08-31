



Погода в Украине 1 сентября 2017 - 31.08.2017 16:17

В Украине 1 сентября 2017 ожидается прохладная погода, как сообщают в Украинском гидрометцентре.

Так, в восточных областях в первый день осени прогнозируются дожди. Воздух днем в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях прогреется до отметки +15... +17 градусов. На остальной части территории погода в пятницу будет более теплой.



Западные регионы в пятницу будут наиболее теплыми. В Закарпатской области дневная температура воздуха составит +29 градусов. В Киеве и области ожидается от +19 до +21 градусов по Цельсию.

Что касается ночной погоды, то на юге и востоке ожидается самая теплая ночь 1 сентября. В о же время, прохладнее всего будет на Ивано-Франковщине, Хмельниччине, Чирниговщине, Житомирщине и Тернопольщине. Здесь столбики термометра ночью покажут 8-10 градусов выше нуля.

Погода в ближайшие выходные будет несколько теплее. Согласно прогнощу синоптиков, суббота отметится дождями на востоке и западе. В западных областях в воскресенье ожидаются грозы.

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