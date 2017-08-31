Шістьох загублених дітей знайшли в Мамаївцях

- 31.08.2017 13:48
Шістьох загублених дітей знайшли в Мамаївцях

Одразу після надходження інформації про зникнення дітей, до їхніх пошуків долучилися працівники сектору ювенальної превенції, управлінь превентивної діяльності і карного розшуку, кінологічної служби, груп реагування патрульної поліції та громадськість.

Поліцейські відпрацьовували кілька версій можливого перебування неповнолітніх. Всю ніч правоохоронці прочісували лісосмугу поблизу дитячого табору. А коли зранку надійшла інформація про прибуття втікачів до Чернівців, пошуки сконцентрували на території обласного центру, а також Кіцманського та Вижницького районів, де раніше мешкали втікачі.

В ході оперативно-розшукових заходів працівникам поліції вдалося знайти дітей. Близько 22 години 30 серпня всіх неповнолітніх було виявлено в закинутому будинку в селі Мамаївцях Кіцманського району, в якому колись разом з батьками проживав один із втікачів. Поліцейські встановили, що за період відсутності неповнолітніх протиправних дій відносно них не вчинялося, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Як пояснили діти, 30 серпня вони мали повертатися з табору до притулку. Не бажаючи, щоб їх контролювали дорослі, підлітки вирішили втекти.

На даний час утікачів повернуто до притулку для дітей Чернівецької облдержадміністрації. В подальшому працівники ювенальної служби проводитимуть з ними профілактичну роботу задля недопущення в майбутньому подібних інцидентів. 

Стосовно даної ситуації дає коментар Микола Басараб - начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шестеро дітей втекли за табора, діти втікачі на буковині, шість дітей втекли з притулку

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