



В Японии отыскался утраченный украинский фильм - 31.08.2017 12:41

В 1930 году в Украинской ССР был снят научный фильм под названием "Человек и обезьяна", котрый до настоящего времени считался утраченным. Совсем недавно его совершенно случайно обнаружили в киноархиве Токио.

Новостью поделились на странице Министерства культуры Украины в Facebook. В рамках подготовки к проведению года Японии в Украине киноленту отреставрируют и сделают пригодной для показов.

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко таке отметила, что о научном фильме "Человек и обезъяна" известно не так уж и много. Украинские искусствоведы 30-х годов прошлого столетия отмечали, что речь идет о хорошем научном кино, которое, к сожалению, было утеряно. Эксперт центра довженко Татьяна Майборода сообщила, что для возвращения в Украину пленки с фильмом с Токийским киноархивом сейчас проводятся переговоры.

Кинофильм "Члеовек и обезьяна" был снят режиссером Андреем Винницким. Продолжительность полнометражного научного фильма составляет 71 минуту.

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