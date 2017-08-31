



Оперативна обстановка в Чернівцях 30 08 2017 - 31.08.2017 11:46

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 317 звернень, в тому числі 22 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 15 крадіжок, 2 факти шахрайства та 4 злочини пов’язаних з наркотиками.

Поліцейськими розкрито 13 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 1 грабіж, 2 крадіжки, 1 незаконне заволодіння транспортом та розшукано одну безвісті зниклу особу.

30 серпня поліцейськими складено 145 адміністративних протоколів, з яких 127 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 14 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.

Платинова Буковина, Чернівці

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