



Ананас - лучший продукт для похудения - 31.08.2017 10:55

Ананас считается одним из лучших фруктов по ряду параметров и полезных свойств, утверждают ученые. Потому разнообразить свой рацион ананасами будет нелишним любому человеку, тем более, что достать этот экзотический фрукт уже не так сложно, как еще десять-пятнадцать лет назад.

Ананас практически сразу после употребления повышает активность ферментов в желудке. Значит, он позволит всей остальной еде быстрее и качественнее перевариться. Впрочем, есть у плода и противопоказания - с гастритом либо язвенной болезнью желудка, повышенной кислотностью от употребления ананасов стоит воздержаться.

Для людей, страдающих морской болезнью, плохо переносящих поездки в автомобильном или авиатранспорте, несколько ломтиков ананаса точно будут нелишними. Ананас помогает спастись от укачивания и отличн избавляет от тошноты.



При этом, в плане энергетической ценности ананас весьма и весьма привлекателен для желающих похудеть. На 100 грамм мякоти ананаса приходитя всего 50 ккал. Но несмотря на столь небольшое количество калорий, ананас по-прежнему остается прекрасным источником полезных витаминов и микроэлементов. В плоде содержится в большом количестве калий, благодаря чему из организма быстрее выводится лишняя жидкость. Ананас также разгоняет процессы обмена веществ, а также позволяет быстрее сжигать жир.

Еще одна интересная особенность ананаса. Если вы боретесь с мозолями, попробуйте небольшую уловку - приложите к мозолю на некоторое время кусочек ананаса. Фрукт позволит размягчить мозоль. После вам нежуно будет лишь распарить мозоль и без труда удалить его.

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