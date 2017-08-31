



Подать заявление на монетизацию субсидии можно 31 08 2017 - 31.08.2017 10:28

По словам директора департамента госдуарственной социальной помощи Виталия Музыченко, у граждан Украины еще есть возможность обратиться с заявлением на монетизацию части неиспользованной по субсидии суммы. Так, заявления принимаются сегодня, 31 авнуста, и это последний срок подачи документов на монетизацию.

Таким образом, заявление позволит получить в определенных границах компенсацию за сэкономленные энергоресурсы. Так, при отоплении электроэнергией размер компенсации составляет стоимость 150 кВт. Если отопление осуществляется с использованием природного газа, то компенсация равна стоимости 100 кубометров газа.

Стоит отметить, что уже 1,6 миллионов домохозяйств в Украиен по состоянию на конец августа смогли воспользоваться правом монетизации остатка по субсидии. Сегодня у всех желающих есть время подать соответствующее заявление.

Возможности монетизации части неипользованных сумм жилищных субсидий за прошедший отопительный сезон предусмотрен впервые по инициативе Кабинета министров Украины. Под указаную программу подпадают в общей сложности 2 миллиона украинских домохозяйств.

Сумма денежной компенсации за неиспользованную часть субсидии, напомним, не может превышать 700 гривен.

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