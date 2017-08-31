Боевики на Донбассе используют неизвестное вооружение

- 31.08.2017 09:59
Боевики на Донбассе используют неизвестное вооружение

В районе населенного пункта Водяное Донецкой области, что находится на Приморском направлении, обстрелы боевиков осуществляются в основном из стрелкового оружия, а также из минометов. Как отмечают украинские военнослужащие, в оследнее время в обстрелах участилось использование неизвестного тяжелого вооружения. Бойцы ВСУ отмечают, что новое оружие имеет большую разрушительную ситу.

Один из бойцов АТО отметил, что в результате использования подобного оружия образовалась ворнка высотой 2,2 метра и шириной порядка 4 метров. Самоходная артиллерийская установка, выпускающая сраняды 152-мм, не сделает такой воронки. 

В подобных воронках были обнаружены осколки снарядов Град-П. Отсюда напрашивается вывод, что для обстрелов из "Партизанов" используетсян новый заряд, который при ударе не разрывается, а заходит, подобно фугасу, глубоко в землю. После снаряд выбрасывает наверх огромное количество земли, в результате чего и образуется такое большое углубление.Военнослужащие допускают, что террористы планировали таким снарядом уничтожить тяжелую бронетехнику.

По предварительной оценке, если данный снаряд разорвется на асфальте, то осколки от него разлетятся почти на 150 метров.

Напомним, на Донбассе по результатов переговоров контактной группы было достигнуто соглашение о так называемом "школьном перемирии" - режиме прекращения огня в связи с подготовкой и началом учебного года. Прекращение огня планировалось начать с 25 августа. Однако боевики придерживались режима тишины порядка 12 часов, после чего снова возобновили обстрелы по позициям ВСУ - на приморском направлении.

Платиновая Буковина

Ключові слова: обстрелы зона АТО, АТО новости, новости АТО 31 08 2017

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