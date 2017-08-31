



ДТП в Черновцах на Героев Майдана 31 08 2017 - 31.08.2017 09:28

В Черновцах на улице Героев Майдана, в районе онкологического диспансера в четверг, 31 августа, произошла автомобильная авария.

Свидетели отмечают, что ДТП случилось рядом с остановкой общественного транспорта возле онкобольницы. Столкнулись два автомобиля.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что серьезных травм в результате данного ДТП никто не получил.

В то же время, из-за ДТП на данном участке по улице Героев Майдана движение в некоторой степени затруднено. Также автомобили плотно движутся в районе гостиницы "Турист". Больше подробностей - вскоре на нашем сайте!

Платиновая Буковина, Черновцы

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