В Польше столкнулись пассажирский и грузовой поезда- 31.08.2017 09:15
На одной из железнодорожных станций в Польше произошла авария - пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Как стало известно, по меньшей мере 21 человек пострадал в результате столкновения. Происшествие имело место около полуночи.
Пассажирский поезд, как сообщается, следовал из Гдыне в Бяльско-Бялу. Столкновение было настолько сильным, что семь из одиннадцати вагонов сошли от удара с рельс. В пассажирском поезде, как отметил представитель польской железнодорожной компании, находилось порядка 200 человек.
Представитель противопожарной службы Павел Фрачак сообщил, что было госпитализовано около 20 человек, в числе пострадавших также - четверо детей.
Соответствующие службы занимаются выяснением причин аварии.
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