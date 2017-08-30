Ученые открыли революционный метод лечения рака

- 30.08.2017 15:18
Ученые открыли революционный метод лечения рака

Новый метод лечения онкологии, который отличается удивительной эффективностью, был обнаружен учеными из Университета Глазго. Группа исследователей во главе со Стефаном Тейтом отмечают, что новый метод называется каспаза-независимая клеточная гибель. Примечательно, как сообщают ученые, новый метод имеет гораздо меньше побочных эффектов, чем радио- и химиотерапия, а эффективность примерно такая же. Также отмечается существенное снижение рецидицива при использовании метода CICD.

Метод проверили вначале на клеточных моделях колоректального рака. Результат оказался положительным, и теперь исследователи намерены опробовать метод CICD для лечения других форм онкологии.

Наиболее часто используемые в лечении онкологии методы направлены на клеточную гибель, то есть, возникновение аптоза. Данный процесс ативирует клеточные ферменты каспаз. Индукция апоптоза приводит к гибели не всех раковых клеток, вследствие чего сохранившиеся клетки провоцируют повторное развитие онкологии, то есть, рецидивы. Подобные опухоли могут становиться более стойкими к препаратам, потому борьба с ними становится более сложной.

При использовании метода CICD не происходит активация апоптоза, следствие чего также не вырабатываются каспазы. Данный метод лечения онкологии позволяет также развить масштабный иммунный ответ, под воздействием которого опухолевые клетки уничтожаются организмом самостоятельно. То есть, даже выжившие после лучевой или химиотерапии раковые клетки можно будет убить с помощью метода CICD.

Пока еще слишком рано говорить об эффекте нового вида антираковой терапии на пациентах, перспектив все же очень много. Данная терапия для людей может стать более щадящей, без массы побочных эффектов и с минимумом возникновения рецидивов.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: CICD, метод лечения онкологии, каспаза-независимая клеточная гибель, лечение рака

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Число больных гриппом на Буковине может увеличиться Эпидемический сезон 2016-2017 в Черновицкой области ознаменовался 132 369 пациентами, подхватившими острые респираторные инфекции
- 31.08.2017 16:46
Погода в Украине 1 сентября 2017 В Украине 1 сентября 2017 ожидается прохладная погода, как сообщают в Украинском гидрометцентре.
- 31.08.2017 16:17
Ученые назвали главные опасности человечества Самые серьезные угрозы существованию человечества были озвучены лауреатами Нобелевской премии. Всего свое мнение выразили 50 обладателей престижной награды.
- 31.08.2017 15:52
Первая платная дорога в Украине соединит Киев и Белую Церковь Первая платная дорога может в ближайшем будущем появиться в Украине. Уже подсчитаны расходы, и дело остается за поиском инвесторов.
- 31.08.2017 14:34
Шістьох загублених дітей знайшли в Мамаївцях За словами втікачів, вони покинули табір, бо хотіли вільного життя без контролю дорослих.
- 31.08.2017 13:48
Первокурсников ЧНУ торжественно посвятили в студенты В четверг, 31 августа, во дворе центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича состоялись торжественные
- 31.08.2017 13:30
В Японии отыскался утраченный украинский фильм В 1930 году в Украинской ССР был снят научный фильм под названием "Человек и обезьяна", котрый до настоящего времени считался
- 31.08.2017 12:41
Оперативна обстановка в Чернівцях 30 08 2017 Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 317 звернень, в тому числі 22 – з ознакам
- 31.08.2017 11:46
1 сентября вдоль Земли пронесется астероид Надостаточно близком расстоянии от нашей планеты завтра, 1 сентября, пролетит астероид Флоренс.
- 31.08.2017 11:34
Ананас - лучший продукт для похудения Ананас считается одним из лучших фруктов по ряду параметров и полезных свойств, утверждают ученые. Потому разнообразить свой рацион
- 31.08.2017 10:55

Всі новини