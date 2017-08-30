



Ученые открыли революционный метод лечения рака - 30.08.2017 15:18

Новый метод лечения онкологии, который отличается удивительной эффективностью, был обнаружен учеными из Университета Глазго. Группа исследователей во главе со Стефаном Тейтом отмечают, что новый метод называется каспаза-независимая клеточная гибель. Примечательно, как сообщают ученые, новый метод имеет гораздо меньше побочных эффектов, чем радио- и химиотерапия, а эффективность примерно такая же. Также отмечается существенное снижение рецидицива при использовании метода CICD.

Метод проверили вначале на клеточных моделях колоректального рака. Результат оказался положительным, и теперь исследователи намерены опробовать метод CICD для лечения других форм онкологии.

Наиболее часто используемые в лечении онкологии методы направлены на клеточную гибель, то есть, возникновение аптоза. Данный процесс ативирует клеточные ферменты каспаз. Индукция апоптоза приводит к гибели не всех раковых клеток, вследствие чего сохранившиеся клетки провоцируют повторное развитие онкологии, то есть, рецидивы. Подобные опухоли могут становиться более стойкими к препаратам, потому борьба с ними становится более сложной.

При использовании метода CICD не происходит активация апоптоза, следствие чего также не вырабатываются каспазы. Данный метод лечения онкологии позволяет также развить масштабный иммунный ответ, под воздействием которого опухолевые клетки уничтожаются организмом самостоятельно. То есть, даже выжившие после лучевой или химиотерапии раковые клетки можно будет убить с помощью метода CICD.

Пока еще слишком рано говорить об эффекте нового вида антираковой терапии на пациентах, перспектив все же очень много. Данная терапия для людей может стать более щадящей, без массы побочных эффектов и с минимумом возникновения рецидивов.

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