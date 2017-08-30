Розшук: з табора на Буковині втекли шестеро дітей

- 30.08.2017 14:21
Розшук: з табора на Буковині втекли шестеро дітей

Усі втікачі є вихованцями притулку для дітей міста Чернівців служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомлення про зникнення неповнолітніх надійшло до поліції вночі 30 серпня від вихователя дитячого табору відпочинку «Вогник Буковини», що в селі Валя Кузьміна Глибоцького району. Заявник повідомив, що 29 серпня о 22 годині 30 хвилин шестеро вихованців самовільно покинули територію табору та пішли в невідомому напрямку.

До пошуків неповнолітніх негайно залучили весь особовий склад поліції Чернівецької області. Правоохоронцям вдалося встановити, що близько 7 години 20 хвилин утікачів бачили в селі Волоці Глибоцького району. Звідти діти рейсовим автобусом приїхали на Центральний автовокзал Чернівців.

На даний час працівники поліції проводять заходи по встановленню місцезнаходження неповнолітніх. Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти у пошуках зниклих дітей:

Саінчук Ліна Олегівна, 2005 року народження;

Саінчук Євген Олегович, 2005 року народження;

Саінчук Олександра Олегівна, 2007 року народження;

Саінчук Мар’яна Олегівна, 2008 року народження;

Кушнірик Артур Григорович, 2002 року народження;

Романюк Петро Русланович, 2004 року народження.

У разі виявлення вказаних дітей, повідомте про їхнє місце перебування за номерами 59-15-73, (050)660-85-88 або на спецлінію 102. 

Платинова Буковина, Чернівці

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