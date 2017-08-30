



Физики создали самое холодное вещество - 30.08.2017 13:26

Рекордно холодное вещество удалось получить ученым Центра холодной материи имперского колледжа Лондона. Специалисты изобрели особый метод, позволяющий охладить молекулы до абсолютного нуля.

Новый метод представляет собой сочетание двух традиционных решений для охлаждения молекул. Так, физики применили молекулы фторида кальция, а охлаждение осуществлялось с применением лазеров.

Второй метод, который дополнил эффект, называется "сизифовым охлаждением". При таком типе охлаждения используются два лазерных пучка, передвигающихся навстречу друг другу. Охлаждение достигается за счет того, что пучки отбирают у молекулы кинетическую энергию.

Сочетание двух способов позолило охладить молекулы до 50-миллионной части градуса, и на сегодняшний день этот показатель является наименьшим.

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