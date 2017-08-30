



Нововведения в школьном образовании Украины - 30.08.2017 12:13

Начиная с 1 сентября 2017 года, в школьном образовании вступят в действие некоторые новые правила, представленные Министерством образования и науки Украины.

Реформирование школльного образования определяет автономию школ, согласно которой учебные заведения смогут сами формировать учебные планы, программы, а также выбирать методики. Министерству обюразования останется контролировать качество и стандарт образования. Кроме того, управление школами будет осуществляться на местном уровне.

Школьные оценки будут озвучиваться только самому ученику и его родителям. Исчезнут такие понятия, как доски почета или доски позора, а также рейтинги успеваемости. Также учителя не будут озвучивать перед всем классом результаты контрольных работ.

Первоклассники не будут получать оценки вовсе. Во втором классе в первом семесте также не будет оцениваться работа учеников. Решение о выставлении оценок во втором семестре второго класса будет приниматься педагогическим советом. Ряд предметов, среди которых изобразительное искусство, музыка, трудовое обучение и другие, в течение всех четырех лет начальной школы не будут оцениваться. При этом, в начальной школе также будет по-другому осуществляться оценка. К примеру, снижать оценку учитель не будет за неправильный отступ клеточек или строк в тетради. Оценка каллиграфии также исчезнет. Впрочем, учителя будут вправе требовать от ребенка чистоты и разборчивости письма, и аккуратности.

Что же касается самого письма, детей сначала будут учить писать карандашами. Тот момент, когда детям необходимо будет перейти к использованию ручки, учителя будут определять сами. В некоторых случаязх будет допускаться правописание карандашом вплоть до 3 класса.

Исправления, оценки и другие пометки учителя не будут делать красной ручкой.

Стоит отметить новые правила касания подписи тетрадей. Теперь на первое место по важности стоит опрятность. В какой форме подписана тетрать, уже не так важно, как раньше. Оформление рабочих тетрадей будет определяться учителем. Если ребенок будет делать исправления аккуратно, то на итоговой оценке за работу это сказываться не будет.

На праздники и каникулы ученикам не будут задавать домашние задания, как это было раньше.

Что же касается педагогов, то они могут добровольно проходить сертификацию. Переаттестацию, впрочем, готовят всем, чтобы проверить профессионализм учителей. Успешная сдача сертификации позволит учителям получить ежемесячную прибваку к зарплате в размере 20% от оклада в течение срока действия сертификата.

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