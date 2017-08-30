



Проездные для школьников заработают в Черновцах с 1 сентября - 30.08.2017 10:53

Ученические проездные в Черновцах заработают с первого сентября 2017 года. Благодаря таким проездным школьники смогут ездить в маршрутках Черновцов за 50% от тарифа, то есть, стоимость поездки будет составлять 2 гривны.

Напомним, что ранее исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял соответствующее решение о введении ученических проездных.

Однако, перевозки на льготных условиях для школьников будут касаться поездок исключительно в тех районах, где в Черновцах не ходит электротранспорт. В общей сложности, по роездным ученики могут ездить на 24 маршрутах. Заместитель городского головы Владимир Середюк отметил, что приобрести проездной для школьника можно будет за 200 гривен, из которых 100 оплачивается родителями школьника, остальные 100 гривен оплачиваются из городского бюджета.

К сожалению, такой проездной будет действителен только для одного маршрута. Это означает, что если ребенку приходится ездить на нескольких маршрутках, то и проездных должно быть несколько. невозможность сделать единый проездной, по словам Середюка, обусловлена тем, что на разных маршрутах в Черновцах работают разные перевозчики, в то время как единого нет.

В течение ддвух месяцев отрабатывался механизм введения ученического проездного в черновицких маршрутках. Черновицкий городской совет выделил средства на льготные перевозки школьников. До конца учебного года 2017-2018 данная программа будет действовать, и в нее допускается внесение изменений. В целом, школьныепроездные будут доступны для таких маршрутов, как 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 10А; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25; 27; 29; 36; 37; 43.

Платиновая Буковина, Черновцы

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