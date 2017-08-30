



Средняя зарплата в Украине снизилась - 30.08.2017 10:04

Размер следней номинальной зарплаты в Украине в июле текущего года, по сравнению с предыдущим месяцем, снизился на 21 гривну и опустился до отметки 7 339 гривен. Такие данные приводят в Государственной службе статистики Украины.

В то же время, данные июля 2017 и июля 2016 года показывают, что в прошлом месяце нынешнего года средняя зарплата увеличилась на 36,6%.

Так, в Киеве фиксируются наибольшие средние зарплаты, и средний месячный оклад в столице составляет 11 412 гривен. На втором месте по среднему размеру зарплаты стоит Донецкая область с окладом в 7887 гривен. Тернопольская область отметилась самым маленьким размером средней зарплаты, а именно - 5678 гривен.

Что касается разделения по отраслям, то авиационная сфера традиционно является наиболее высооплачиваемой. Здесь средний оклад составил 33 233 гривны. Страховые агенты и финансисты получают меньше - в среднем 13 521 гривна. Наименьшие средние зарплаты - у курьеров и работников почты, и точнее примерно 3763 гривны.

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