Глава КНДР рассказал о вчерашнем запуске ракеты

- 30.08.2017 09:46
Глава КНДР рассказал о вчерашнем запуске ракеты

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление касаемо вчерашнего пуска баллистической ракеты, которая пролетела над Японией. По словам лидера КНДР, пуск ракеты является ничем иным, чем подготовкой удара по острову Гуам, где базируются вооруженные силы США.

На учениях при запуске ракеты "Хвасон-12" Ким Чен Ын присутствовал лично, о чем сообщает государственное радио Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали о том, что КНДР осуществила ракетный запуск, шестой по счету, и ракета, пролетев над Японией, упала в море. Запуск осуществлялся с полигона недалеко от Пхеньяна, рядом с городом Сунан. Ракета рухнула в Тихий океан на рассоянии 1,2 км на восток от Японии. расстояние, которое преодолела ракета в полете, по подсчетам специалистов, составила порядка 2700 километров.

По словам генсека правительства Японии Ёсихидэ Суга, ракета упала на восток от мыса Эримо, что на юго-восточной оконечности японского острова Хоккаайдо, на расстоянии 1180 километров от мыса. На территории самой Японии обломков ракеты обнаружено не было, также нет информации об ущербе.

Отметим, что после обмена угрозами между КНДР и США Пхеньян осуществил второй запуск ракет. Кроме того, это также первый запуск, при котором ракета пролетела достаточно, чтобы показать, что цель на острове Гуам находится под угрозой.

Накануне также состоялось экстренное совещание Совета безопасности ООН по факту пуска баллистической ракеты КНДР. НА совещании была принята резолюция, осуждающая действия Северной Кореи, но новых санкций в отношении Пхеньяна принято не было.

Платиновая Буковина

Ключові слова: ракетный пуск кндр, кндр запуск ракеты 29 08 2017

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