Черновцы закупят многофункциональные уборочные машины

- 30.08.2017 09:21
Черновцы закупят многофункциональные уборочные машины

В планы Черновцов входит закупка новых многофункциональных машин для уборки города, как сообщила член исполнительного комитета Черновицкого городского совета Наталия Фрунзе.

Подобные машины в летние месяцы будут работать в качестве пылесосов. Зимой же они могут расчищать снег, срезать мокрый снег и обледенение, а также посыпать проезжую часть песчано-соляной смесью.

Как стало известно, инициативу нардепа Владислава Севрюкова поддержали члены исполнительного комитета. Из государственного бюджета Украины Черновцы получили субвенцию в размере 5 миллионов гривен. Было решено приобрести две мультифункциональные коммунальные внесезонные машины, и в ближайшие несколько дней будет проведен тендер на их покупку.

По словам Наталии Фрунзе, многофункциональная техника позволит проявить себя в уборке города уже будущей зимой. Уборка Черновцов может осуществляться в любое время года благодаря сменному оборудованию техники. Это означает, что машины не будут простаивать, а будут работать круглый год. Подобную технику в Украине используют более 50 городов.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: уборка города, черновцы уборка улиц

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Глава КНДР рассказал о вчерашнем запуске ракеты Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление касаемо вчерашнего пуска баллистической ракеты, которая пролетела над Японией
- 30.08.2017 09:46
В Харькове зафиксировали случай малярии В Харькове 25 августа текущего года был зафиксирован случай заболевания малярией, о чем сообщили представители государственного учреждения Харьковский
- 29.08.2017 17:23
NASA работают над станцией для исследований Венеры Для исследования Венеры инженеры Национального аэрокосмического агентства разрабатывают уникальные станции с учетом особенностей второй от Солнца планеты.
- 29.08.2017 17:11
В Садгорі в ДТП потрапив автобус з іноземцями В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовано одну з пасажирок автобусу. На місці події працює слідчо-оперативна група Садгірського
- 29.08.2017 16:46
Украинцы за год оформили 2,5 млн загранпаспортов В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины озвучили количество паспортов для выезда за границу, оформленных гражданами Украины в течение 2017 года.
- 29.08.2017 16:27
Украина выбрала фильм-претендент на Оскар-2018 Украинский Оскаровский комитет определился с фильмом, который может претендовать на премию "Оскар" как лучший фильм
- 29.08.2017 15:38
Буковинський полісмен у позаробочий час виявив правопрорушників Повертаючись додому вночі 24 серпня, поліцейський-водій Заставнівського відділення поліції помітив на одній із вулиць Горішніх Шерівців підозрілий мікроавтобус на
- 29.08.2017 15:18
В США варят пиво с марихуаной В Калифорнии пивоваренной компанией Lagunitas был создан необычный сорт пива, который включил в себя нестандартный ингредиент. Интересно
- 29.08.2017 13:10
Ураган Харви привел к утечке опасных химикатов В штате Техас из-за сильнейшего урагана Харви произошла крупная утечка химических веществ. Как стало известно
- 29.08.2017 12:51
Преподаватели ЧНУ стажировались во Франции Двое преподавателей Черновицкого национального университета имени Федьковича одержали победу во всемирном конкурсе-викторине и получили
- 29.08.2017 12:07

Всі новини