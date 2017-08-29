



Черновцы закупят многофункциональные уборочные машины - 30.08.2017 09:21

В планы Черновцов входит закупка новых многофункциональных машин для уборки города, как сообщила член исполнительного комитета Черновицкого городского совета Наталия Фрунзе.

Подобные машины в летние месяцы будут работать в качестве пылесосов. Зимой же они могут расчищать снег, срезать мокрый снег и обледенение, а также посыпать проезжую часть песчано-соляной смесью.

Как стало известно, инициативу нардепа Владислава Севрюкова поддержали члены исполнительного комитета. Из государственного бюджета Украины Черновцы получили субвенцию в размере 5 миллионов гривен. Было решено приобрести две мультифункциональные коммунальные внесезонные машины, и в ближайшие несколько дней будет проведен тендер на их покупку.

По словам Наталии Фрунзе, многофункциональная техника позволит проявить себя в уборке города уже будущей зимой. Уборка Черновцов может осуществляться в любое время года благодаря сменному оборудованию техники. Это означает, что машины не будут простаивать, а будут работать круглый год. Подобную технику в Украине используют более 50 городов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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