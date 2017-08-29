



В Харькове зафиксировали случай малярии - 29.08.2017 17:23

В Харькове 25 августа текущего года был зафиксирован случай заболевания малярией, о чем сообщили представители государственного учреждения Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Укарины.

Пациента немедленно направили на госпитализацию в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу.

Кроме того, необходимые противоэпидемические мероприятия были проведены в очаге заболеваемости. Как стало известно, малярия в Харьков попала вместе с иностранным туристом, которые ранее посещал Конакри - столицу Гвинеи.

Отметим, что украинский путешественник Алексей Коровин, по странному совпадению родом из Харькова, в августе 2015 года умер от малярии в Египте. Как раз перед этим он путешествовал в течение полугода по Африке, где предположительно и заразился малярией.

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