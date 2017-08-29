NASA работают над станцией для исследований Венеры

- 29.08.2017 17:11
NASA работают над станцией для исследований Венеры

Для исследования Венеры инженеры Национального аэрокосмического агентства разрабатывают уникальные станции с учетом особенностей второй от Солнца планеты.

На Венере наблюдаются экстремальные условия. Так, атмосферное давление на этой планете по сравнению с земным больше, чем в 92 раза. Кроме того, температура на поверхности Венеры может достигать отметки в 462 градуса по Цельсию. В связи с этими и другими факторами было решено реализовать проект под названием AREE - автоматический ровер для экстремальной среды, то есть, комплекс станций, оснащеных механическими бортовыми компьютерами. Компьютеры NASA весьма надежны, даже несмотря на довольно узкий спектр выполняемых ими задач. Для связи с данными компьютерами предполагается испольховать азбуку Морзе, которая позволит осуществлять обмен данными даже с учетом сильных помехов.

Верхушшки станций получат своего рода тарелки с сегментными вырезами. Эти вырезы во время вращений будут на краткие промежутки времени открывать специальные отражатели. Отблески отражателей будут попадать на аэростаты, и сигнал в свою очередь будет поступать на орбитальную станцию.

Стоит отметить, что на Венеру ранее уже направлялись космические аппараты. Речь идет о модулях станций Вега-1 и Вега-2, запущенных в космос в декабре 1984 года. Аппараты приземлились в высокогорных районах Венеры.

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Ключові слова: исследования венеры, наса, проект AREE

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