В Садгорі в ДТП потрапив автобус з іноземцями- 29.08.2017 16:46
В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовано одну з пасажирок автобусу. На місці події працює слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції.
Автопригода сталася в обід 29 серпня по вулиці Лук’яновича у Чернівцях. Намагаючись об’їхати вибоїну, водій пасажирського автобуса на іноземній реєстрації не розрахував відстані. Внаслідок невдалого маневру автобус боковим дзеркалом зачепив зустрічну вантажівку. Зірване дзеркало пошкодило вікно автобуса і розбите скло травмувало одну з пасажирок.
Поліцейські встановили, що іноземний автобус під керуванням 52-річного громадянина сусідньої держави здійснював нерегулярні пасажирські перевезення. На момент ДТП у салоні перебували 44 пасажира, котрі прямували з Болгарії до Білорусі.
Потерпілу госпіталізовано для надання медичної допомоги. На даний час поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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