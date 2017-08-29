



В Садгорі в ДТП потрапив автобус з іноземцями - 29.08.2017 16:46

В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовано одну з пасажирок автобусу. На місці події працює слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції.

Автопригода сталася в обід 29 серпня по вулиці Лук’яновича у Чернівцях. Намагаючись об’їхати вибоїну, водій пасажирського автобуса на іноземній реєстрації не розрахував відстані. Внаслідок невдалого маневру автобус боковим дзеркалом зачепив зустрічну вантажівку. Зірване дзеркало пошкодило вікно автобуса і розбите скло травмувало одну з пасажирок.

Поліцейські встановили, що іноземний автобус під керуванням 52-річного громадянина сусідньої держави здійснював нерегулярні пасажирські перевезення. На момент ДТП у салоні перебували 44 пасажира, котрі прямували з Болгарії до Білорусі.

Потерпілу госпіталізовано для надання медичної допомоги. На даний час поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Платинова Буковина, Чернівці

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