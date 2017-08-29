



Украина выбрала фильм-претендент на Оскар-2018 - 29.08.2017 15:38

Украинский Оскаровский комитет определился с фильмом, который может претендовать на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Кандидатом стала картина "Уровень черного".

Создателем фильма является режиссер Валентин Васянович, работавший ранее над фильмом "Племя", ставшим одной из наиболее успешных лент современного украинского кинематографа.

Отметим, что всего претендентов на Оскар было восемь, и другие фильмы - это "Чужая молитва", "Сломя голову", "Живая", "Червоный, "Война химер", мультипликационный фильм "Никита Кожемяка", а также комедия "Dzidzio Контрабас".

Картина "Уровень черного" повествует об одиночестве. Главным действующим лицом является свадебный фотограф Костя, который фотографирует счастье других людей в течение всей своей жизни. Накануне 50-летнего юбилея Костя понимает, что все его привязанности и то, что он когда-то любил, начинает отходить на второй план. Ниже вы можете посмотреть трейлер картины "Уровень черного".

К слову, Американская киноакадемия, присуждающая Оскары, обнародует 23 января 2018 года шорт-лист премии. Собственно, оскаровская церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года.

Платиновая Буковина

Всі новини