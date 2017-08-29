



Буковинський полісмен у позаробочий час виявив правопрорушників - 29.08.2017 15:18

Затримати зловмисників працівнику поліції допомогли небайдужі місцеві жителі.

Повертаючись додому вночі 24 серпня, поліцейський-водій Заставнівського відділення поліції помітив на одній із вулиць Горішніх Шерівців підозрілий мікроавтобус на іноземній реєстрації. Занепокоєний тим, що останнім часом у районі зросла кількість крадіжок, 21-річний працівник поліції проявив пильність і вирішив перевірити трьох чоловіків, котрі знаходилися в мікроавтобусі.

Розуміючи, що невідомі можуть втекти будь-якої миті, полісмен прийняв рішення самостійно провести перевірку. Під час спілкування незнайомці помітно нервували. А коли поліцейський запропонував оглянути мікроавтобус, накинулися на нього з кулаками, використавши свою чисельну перевагу.

На допомогу працівнику поліції прибігли небайдужі жителі Горішніх Шерівців, котрі допомогли затримати нападників. Під час затримання тілесні ушкодження отримали поліцейський та 24-річний житель села. У полісмена медики діагностували перелом нижньої щелепи, у іншого потерпілого – ножове поранення живота.

У зловмисників вилучено зброю, балаклави, а також знаряддя й засоби для вчинення крадіжок. Працівники поліції встановили, що затримані раніше вже були судимі за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких: крадіжки, розбій та інші тяжкі злочини.

На даний час поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до скоєння крадіжок на території Буковини.

Платинова Буковина, Чернівці

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