



В США варят пиво с марихуаной - 29.08.2017 13:10

В Калифорнии пивоваренной компанией Lagunitas был создан необычный сорт пива, который включил в себя нестандартный ингредиент. Интересно, что Lagunitas стали не первыми, кто решил разнообразить пиво вкусом конопли.

Сорт получил название Super Critical. Речь идет о светлом индийском эле, среди составляющих которого оказались терпены каннабиса. Благодаря "травке" в составе пиво приобрело смолянистый и немного вязкий аромат.

Другие пивоваренные компании также пытались освежить вкус эля с помощью марихуаны. Так, характерный запах обрели такие напитки, как Pinner Throwback от компании Oskar Blues и Smells Like Freedom от DC Brau. Super Critical отличается от своих предшественников не только названием. В Lagunitas пошли дальше и добавили в эль ингредиент природного происхождения.

Впрочем, эффекта от бокала пива, сравнимого с курением конопли, вы вряд ли ощутите. Дело в том, что в Super Critical отсутствует вещество тетрагидрананабинол, вызывающее чувство изменения сознания. Все, что вам гарантировано - это легкое опьянение, поскольку в пиве содержится 6,6% спирта.

Вышеназванные терпены - углеводороды, полученные из конопли, были использованы для того, чтобы насытить эль характерным ароматом марихуаны, а не сделать его дурманящим. Сырье для пива было закуплено у компании AbsoluteXtracts. Первая партия составила всего 120 кегов, и эль Super Critical можно было купить только на разлив в 60 питейных заведениях Калифорнии. В дальнейшем Lagunitas планируют расширить географию своего конопляного эля, разливать его по бутылкам и продавать уже в других штатах.

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