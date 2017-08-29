



Преподаватели ЧНУ стажировались во Франции - 29.08.2017 12:07

Двое преподавателей Черновицкого национального университета имени Федьковича одержали победу во всемирном конкурсе-викторине и получили право на двухнедельную стажировку во французской Ницце.

В числе победителей конкурса оказались доценты кафедры романской филологии и перевода ЧНУ имени Ю.Федьковича Наталия Сопилюк и Галина Кутасевич.

Преподаватели одержали стипендии, а также прошли методическую стажировку во Франции, которая была предложена фондом Universités du Monde.

На странице кафедры романской филологии и перевода ЧНУ в Facebook отмечают, что участники стажировки за две недели посещали занятия, а также принимали участие в тематических вечерах и познавательных экскурсиях, общались и делились опытом с другими победителями конкурса-викторины - представителями 42 стран.

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