Где оформить брак за сутки в Черновицкой области

- 29.08.2017 10:56
Где оформить брак за сутки в Черновицкой области

В Украине работает проет государственной регистрации брака в краткие сроки - так называемый брак за сутки. В соответствии с распоряжением Кабмина от 13 июля 2016 года№502-р предусматривалось введение в силу пилотного проекта касаемо государственной регистрации брака в быстрые сроки.

Так, Черновцы и Черновицкая область также принимают участие в пилотном проекте "Брак за сутки". Зарегистрировать брак в сжатые сроки на Буковине можно в двух учреждениях.

Собственно, в проекте в самих Черновцах принимает участие коммунальное бюджетное учреждение "Дворец торжественных событий" по улице О.Кобылянской, 29.

В Черновицкой области зарегистрировать брак за сутки можно в город Хотин по улице Кобылянской, 15В, в коммунальном предприятии "Хотинблагоустрий Хотинского городского совета".

Платиновая Буковина

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