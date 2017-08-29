



В Facebook каждый день блокируют до миллиона аккаунтов - 29.08.2017 10:31

По словам главы службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, каждый день удаляется порядка 1 миллиона аккаунтов социальной сети. Такие мероприятия проводятся в целях борьбы с мошенничествами, спамом, а также разжиганием ненависти.

Стамос отметил, что создавать правила и применять их без ошибок не представляется возможным, если приходится иметь дело с многими миллионами взаимодействий. Иногда случается так, что сотрудники Facebook ошибочно удаляют контент, который не является нарушением действующих правил пользования Facebook.

Команда безопаности работает не только в рамках внутренних правил, но и в законодательном поле свыше 100 стран. В некоторых из них применяется подавление политического инакомыслия через законы в области слова.

Так, было принято решение о расширении команды Facebook, главной задачей котороя является отслеживание потенциальных источников угроз в социальной сети.

Напомним, на настоящий момент Facebook является крупнейшей и популярнейшей в мире социальной сетью. Она была создана в 2004 году. Аудитория Facebook по состоянию на 27 июня 2017 года составимла 2 миллиарда пользователей.

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