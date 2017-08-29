Оперативний стан Чернівців 28 08 2017- 29.08.2017 09:58
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 322 звернення, в тому числі 17 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 9 крадіжок, 2 шахрайства, 2 злочини пов’язаних з наркотиками та 3 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими.
28 серпня поліцейськими складено 124 адміністративних протоколів, з яких 109 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 5 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.
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