



ДТП на Галицькому шляху 28 08 2017 - 29.08.2017 09:07

Допомога лікарів знадобилася і пасажирці одного з автомобілів. Після надання медичної допомоги вона поїхала додому. На даний час слідчі з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

По обіді 28 серпня по вулиці Галицький Шлях зіткнулися легкові автомобілі «Ауді» та «Пежо», які рухалися назустріч одне одному. За кермом «Ауді» перебував 52-річний житель Сторожинецького району. В автомобілі «Пежо» окрім водія – 28-річного кіцманчанина – на момент зіткнення перебувала ще 26-річна пасажирка.

У результаті сильного удару понівечені транспортні засоби відкинуло на узбіччя по обидва боки дороги. Для проведення слідчих дій поліцейським довелося на деякий час перекрити ділянку шляху, на якій сталася автопригода.

З травмами різного ступеню тяжкості лікарі госпіталізували обох водіїв автівок і пасажирку «Пежо». У потерпілих медики діагностували численні переломи, рвані рани, забої та ссадни. Після надання медичної допомоги лікарі відпустили жінку додому.

Платинова Буковина, Чернівці

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