



Над Японией пролетела баллистическая ракета КНДР - 29.08.2017 09:24

Над японским островом Хоккайдо пролетела ракета, запущенная КНДР. Ракета упала в море, разделившись на три части. В связи с данным происшествием было решено созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Ракета была запущена недалеко от Пхеньяна, из района Сунан, примерно в 6:00 по местному времени. Снаряд достиг высоты порядка 550 км, пролетел в общей сложности 2700 км, и развалившись на три фрагмента, упал в море. Эксперты полагают, что речь идет о ракете средней дальности Hwasong 12.

Чтобы сбить северокорейскую ракету, Япония не приняла мер. Власти предупредили жителей о мерах предосторожности и призвали людей быть более бдительными. В Тохоку жителей призвали спрятаться с подземных бомбоубежищах или крепких зданиях.

По причине запуска Пхеньяном баллистической ракеты во вторник, 29 августа, собирается экстренное заседание Совбеза ООН. Собрание инициировали Япония, Южная Корея и США,

Глава японского правительства Синдзо Абе отметил, что подобные действия Северной Кореи представляют для нации беспрецендентную угрозу. Президент США Дональд Трамп, по словам Абе, высказывается в поддержку усиления давления на КНДР.

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