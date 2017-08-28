



К учебному году 2017-2018 готовы все школы Буковины - 28.08.2017 15:51

На аппаратном совещании Черновицкой областной госадминистрации 28 августа состоялось обсуждение готовности к учебному году 2017-2018 учебных заведений области.

По словам заместителя директора Департамента образования и науки Черновицкой ОГА Ирины Исопенко, к новому учебному году в области готовы практически все учебные заведения Буковины. То же можно сказать и о готовности к отопительному сезону. В проверке готовности на прошлой неделе принимали участие районные и городские органы управления образования. Как стало известно, в учебных заведениях планируется осуществить замену 7 котлов. В Оршевецком общеобразовательном учебном заведении І-ІІІ ступеней также активизируются строительные работы. По словам Исопенко, учебный процесс может быть задержан буквально на 1-2 дня. На это время либо будут увеличены каникулы, либо будет организовано дистанционное обучение детей.



Праздник Первого звонка в школах Черновицкой области состоится 1 сентября с 8:30 до 10:00. Время проведения праздничной линейки ко Дню знаний, напомним, школы определяют самостоятельн о.

Глава Черновицкой областной госадминистрации Александр Фищук подчеркнул важность подготовки к учебному году, для надлежащего обеспечения учебного процесса, и отметил персональную ответственность.

Платиновая Буковина, Черновцы

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