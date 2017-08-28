Пхеньян готовит ядерные испытания

- 28.08.2017 15:14
Пхеньян готовит ядерные испытания

Согласно сообщению Национального агентства разведки Южной Кореи, КНДР планируют осуществить шестые испытания ядерных боеголовок. В настоящее время в Северной Корее проводятся соответствующие пригнотовления.

Один из членов южнокорейского парламента после общения с представителями разведки отметил, что Пхеньян подвел к концу подготовку ядерного испытания в туннеле №2. Также была завершена подготовка в Пхунгери, в туннеле №3 на ядерном полигоне.

В туннеле №4 также быа зафиксирована активность, которая может свидетельствовать о подготовке к строительству.

Напомним, что до этого ядерные испытания КНДР проводила в 2006, 2009 и 2013 годах. Также имели место два испытания в прошлом году - в январе и сентябре. Очередные испытания, к которым ведется подготовка, станут шестыми по счету.

Платиновая Буковина

Ключові слова: КНДР ядерные испытания, ядерные боеголовки КНДР, Пхеньян ракеты

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