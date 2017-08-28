Qatar Airways запускает рейсы в Украине- 28.08.2017 14:52
Самолеты авиакомпании Qatar Airways начинают летать из Украины с 28 августа. Такой новостью поделился в Facebook глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По словам министра, глава авиационного подразделения Мининфракструктуры Галина Винарчук отныне не работает в ведомтсве, а приступает к задачам коммерческого менеджера, главы представительства авиакомпании Qatar Airways в Украине. Винарчук, как отметил Омелян, была назначена по результатам конкурса. Первый рейс состоится уже сегодня, 28 августа.
Уже завтра, 29 августа, в Киеве состоится пресс-конференция представителей Qatar Airways, посвященная выходу на украинский рынок авиаперелетов.
Напомним, о том, что из Дохи в аэропорт Борисполь будут осуществлятья ежедневные рейсы, Qatar Airways сообщили еще 12 июля. Штам-квартира национальной авиакомпании Катара Qatar Airways находится именно в Дохе. Перевозчик осуществляет рейсы в Северную и Южную Америку, Европу, Азию, Африку, Океанию - всего между 150 пунктами назначения. Qatar Airways входит в перечень из семи авиакомпаний с пятизвездочным рейтингом (по версии британского агентства Skytrax). Авиапарк компании состоит из различных моделей Airbus, а также Boeing 777.
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