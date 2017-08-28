



Два ДТП на улице Героев Майдана в Черновцах - 28.08.2017 13:36

В Черновцах в понедельник, 28 августа, на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) произошло сразу две дорожные аварии. Оба места ДТП находятся друг от друга на расстоянии 600-900 метров.

Участниками одной из аварий стали маршрутный автобус №11 и легковое авто марки Volkswagen черного цвета. Маршрутка столкнулась с иномаркой, когда легковик шел на разворот.

Во втором ДТП одним из участников стала машина скорой помощи.

На место обоих происшествий прибыли полицейские патрули, которые нанимаются выяснением обстоятельств ДТП. О жертвах и пострадавших в результате аварий не сообщается. По улице Героев Майдана движение не осложнено.

Платиновая Буковина, Черновцы

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