



Американская пара сыграла свадьбу в автобусе - 28.08.2017 12:48

В Нью-Йорке состоялась необычная свадьба - торжество произошло прямо в автобусе, а церемонию провел друг влюбленной пары. Телеканал NY1 транслировал торжество в прямом эфире.

Связать себя узами брака в столь необычной обстановке решили местные жители Кара Муллинс и Освальдо Хименес.

Свидетелями необычной свадьбы стали 50 приглашенных на торжество гостей, а также случайные пассажиры, которым также посчастливилось ехать в "свадебном" автобусе. Друг жениха и невесты стал священником Универсальной церкви жизни. Примечательно, что данная церковь позволяет приверженцам абсолютно любой религии получить сан, чтобы совершать подобные таинства.

Министерство транспорта дало добро на проведение свадебной вечеринки в автобусе маршрута М16. Так, на автобусной остановке на углу улиц Delancey и Columbia жених с невестой и своими гостями вошли в автобус. По дороге до конечной станции состоялась церемония венчания, а все присутствующие могли насладиться угощениями и напитками.

Автобус, в котором и произошла необычная свадьба, имеет особое значение для возлюбленных, ведь 13 лет назад в транспорте того же маршрута будущие супруги однажды познакомились. По словам Хименеса, именно он решил провести свадьбу в общественном транспорте, а Кара поддержала данную идею.

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