



Ухудшение погоды в Украине 28 08 2017 - 28.08.2017 10:59

Практически по всей территории Украины с понедельника, 28 августа, наблюдается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают представсители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

Так, в центре Украины, а также в северных и завадных регионах в понедельник, 28 августа, прогнозируются с утра грозы и дожди. Кроме того, в невное время в северных областях ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Что касается Киева и области, то с утра понедельника ожидается гроза. В течение дня ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

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