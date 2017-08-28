На британском мысе газом отравились 200 туристов

- 28.08.2017 10:37
На британском мысе газом отравились 200 туристов

В южной Англии, на мысе Бичи-Хед порядка двух сотен туристов были госпитализированы с больницы по причине отравления незивестным газом. Из-за отравления было принято решение закрыть от посетителей часть побережья протяженностью примерн 200 километров.

Пока что специалисты работают над определением точной причичиныо травления. У пациентов отмечается боль в глазах, болезненное дыхание, а также плохое самочувствие в целом. Туристы отмечают, что отравление мог вызвать хлор, однако, полиция не подтвердила данную причину.

Среди рассматриваемых версий - угроза могла исходить от одного из промышленных предприятий Франции, откуда могло принести ядовитый газ. Однако данное предположение пока что также не подтверждено и не опровергнуто.

На настоящий момент местным жителям рекомендуют не выходить на улицу, а также плотно закрывать окна.

Бичи-хед находится недалеко от Брайтона и представляет собой участок меловой скалы. Туристы облюбовали данное место из-то того, что отсюда открываются необыкновенные виды на пролив Ла-Манш.  При этом, за мысом закрепилась нехорошая слава излюбленного место суицидников. Каждый год здесь решают покончить с собой порядка 20 человек.

 

Платиновая Буковина

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