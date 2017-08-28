Орбиту МКС подняли на 600 метров- 28.08.2017 10:11
Для того, чтобы увеличить среднюю высоту орбиты полета МКС - Международной космической станции - специалисты Центра управления полетами РФ провели специальный маневр.
Как стало известно, для этого были испльзованы двигатели грузового корабля Прогресс МС-06. Агрегаты были включены в указанный момент, и время работы их составило 117 секунд.
Так, данные мероприятия позволили увеличить среднюю орбиту полета Международной космической станции на 600 метров, благодаря чему в целом орбита теперь составляет порядка 404,2 километров.
Это было необходимо для формирования баллистических условий для призхемления пилотируемого космического корабля Союз МС-04. Так, приземление запланировано на 3 сентября. Кроме того, также предполагается 13 сентября проведение старта, а такюе стыковки корабля Союз МС-06 к МКС.
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