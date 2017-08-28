



Трое черновчан награждены медалями На славу Черновцов - 28.08.2017 09:40

Городские власти Черновцов по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины провели награждения ряда выдающихся черновчан.

Так, Арлен Гильбурда, Александ Полищук и Татьяна Сорейко были награждены медалями "На славу Черновцов". Награды им вручал заместитель городского головы Черновцов Александр Паскар.

Кроме того, директор коммунального предприятия "Спецкомбинат" Василий Воронюк был награжден Почетным знаком отличия городского совета - за многолетний добросовестный труд.

Военнослужащие, участники АТО на Донбассе, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получили грамоты от мэра Черновцов, а также денежные нвознаграждения. Знак отличия "Авдеевка. Промзона. Стояли на смерть" от общественной организации "Объединении патриотов "Сильные духом" были награждены Татьяна Васильевна и Юорий Александрович Мамчий, родители бойца Станислава Мамчия.

Платиновая Буковина, Черновцы

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