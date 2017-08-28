Боевики продолжают обстрелы во время школьного перемирия

- 28.08.2017 09:28
Боевики продолжают обстрелы во время школьного перемирия

Во время действия так называемого школьного перемирия, заключненого в период подготовки к началу учебного года, боевики нарушили режим тишины только за прошедшие сутки порядка 22 раз.

В пресс-центре антитеррористической операции отмечают, что в основном обстрелы были провокационными и не длились долго.

Так, боевики на Донецком направлении применяли крупнокалиберные пулеметы и гранатометы при обстреле в районе Авдеевской промышленной зоны. Обстрелы из гранатометов велись на подходах к населенным пунктам Луганское и Майорск. Ответный огонь силы АТО открывали всего в одном случае, с учетом угрозы для жизни и безопасности военнослужащих.

Что касается Приморского направления, то на подходах к Лебединскому и Водяному террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что лидеры Украины, Франции, Германии и России в ходе переговоров в нормандском формате достигли соглашения о заключении "школьного перемирия" 22 августа. Уже 23 августа представители трехсторонних переговоров в Минске подтвердили данную договоренность 23 августа. Предполагалось, что режим прекращения огня вступит в действие с 25 августа для обеспечения безопасности при подготовке к учебному году 2017-2018. В то же время, практически сразу режим тишиниы был нарушен террористами, и с тех пор обстрелы регулярно продолжаются.

 

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