



Правоохоронці привітали чернівчан з державними святами - 23.08.2017 17:03

З нагоди Дня Державного Прапора України та 26-тої річниці незалежності нашої держави у столиці Буковини відбулася низка заходів. Разом з представниками крайової влади та громадських організацій участь в урочистостях взяв і начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Сергій Пілігрім.

Відзначення найголовнішого свята країни розпочалося у Чернівцях з патріотичної ходи громадських активістів центром міста. Волонтери разом з дітками пронесли до Центральної площі Чернівців 25-метровий синьо-жовтий стяг.

Там під звуки духового оркестру відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та урочисте підняття Державного Прапора України. Участь в заході взяли понад тисячу буковинців і гостей краю. Право підняти синьо-жовтий стяг під звуки Державного Гімну України було надано воїнам-учасникам антитерористичної операції.

Віддаючи честь Державному Прапору України, під урочистий марш повз Центральну площу пройшли колони військовослужбовців, поліцейських, прикордонників і рятувальників.

Далі вшанування пам’яті борців за незалежність України продовжилося на Центральному кладовищі Чернівців. Після спільного поминального молебня керівники обласної, міської влади і правоохоронних органів поклали квіти й лампадки до могил Героїв Небесної Сотні та воїнів-учасників АТО.

«Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю усіх тих, хто загинув в ім’я України. Заради нашої з вами свободи, заради Вітчизни вони пожертвували найціннішим – власним життям. Поліція Буковини готова приймати всі виклики часу та самовіддано відстоювати територіальну цілісність України, безпеку та спокій наших співвітчизників», – наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Сергій Пілігрім.





Платинова Буковина, Чернівці

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