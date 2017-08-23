Человечеству грозит эпидемия нового вируса- 23.08.2017 16:19
Очередная вирусная опасность нависла над человечеством вслед за Эбола, Зика и желтой лихорадкой. На этот раз речь идет о вирусе Оропуша. Превые вспышки заболевания данным вирусом наблюдаются на территории Бразилии.
Стоит отметить, что на территории Центральной Америки и в Карибском бассейне уже был зафиксирован вирус Оропуша. Масштабы распространения нового вируса могут быть сравнимы с вирусом Зика. Кроме того, новый вирус адаптировался к городской среде.
Основные симптомы заболевания вирусом Оропуша - острая лихорадка, воспаление мозговых оболочек и головного мозга. Передается вирус несколькими способами - через одежду, средства личной гигиены, еду, а также воздушно-капельным путем.
По словам профессора Луиса Тадеу, который является сотрудником Медицинской школы университета Сан-Паулу, эпидемия нового вируса может возникнуть когда угодно, поскольку врачи не располагают никакой вакциной от этого заболевания.
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