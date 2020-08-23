



Четверо буковинцев заболели лептоспирозом - 23.08.2017 15:54

В течение нескольких дней в Черновицкой области в медучреждения были госпитализированы четверо человек. У всех пациентов есть подозрение на лептоспироз.

Информацию об этом сообщили представители Черновицкого областного лабораторного центра.

В Черновицкой области, по информации лабораторного центра, ни одного случая заболевания лептоспирозом не было зарегистрировано за семь месяцев текущего года. Вместе с тем, в течение нескольких дней августа в больницы одновременно были госпитализированы сразу четыре пациента с подозрением на лептоспироз. К слову, 21 августа в Киеве была зафиксирована смерть от лептоспироза - пациент слишком поздно обратился за медицинской помощью.



Напомним, лептоспироз представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода лептоспира. Переносчицами являются грызуны, собаки, лошади, крупный рогатый скот, свиньи. Заразиться можно при разделке зараженного мяса, при убое животных, зараженных лептоспирозом, контакте с влажной почвой, после употребления сырой воды, мяса и молока зараженных животных, при купании в водоемах, где имеется стоячая вода. Лептоспироз поражает организм через повреждения на коже и слизистых оболочках. От человека к человеку это заболевание не переходит.

Платиновая Буковина, Черновцы

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