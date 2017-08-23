



Нардеп Поляков с пятого раза надел браслет слежения - 23.08.2017 15:28

На народного депутата Украины Максима Полякова правоохранители все-таки надели электронный браслет наблюдения.

Как пишет сам нардеп на своей странице в Facebook, с момента первой попытки Национального антикоррупционного бюро Украины надеть на него браслет прошло полтора месяца. Поляков назвал себя законопослушным гражданином, который согласился надеть электронное средство контроля. Все пять попыток, по словам парламентария, его адвокаты учили сотрудников НАБУ действовать в рамках закона.

На фото, прикрепленное к посту, Поляков показывает браслет слежения, надетый на левую ногу.

Напомним, что Максим Поляков является фигурантом уголовного дела по факту незаконной добычи янтаря. Суд назначил Полякову в качестве меры пресечения выплатить 304 тысячи гривен залога, а также обязал носить электронный браслет слежения. Народный депутат заявлял, что надеть браслет ему "юридически" не предлагали, после чего несколько раз отказывался это делать.

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