



Чем полезны арбузы - 23.08.2017 11:54

Принято считать, что арбуз - это попросту вода. Однако, несмотря на это, большая сладкая ягода является ценным источником массы полезных питательных веществ.

О том, как выбрать зрелый и вкусный арбуз, читайте в нашей публикации .

В частности, арбуз является "поставщиком" для организма витаминов А и С, ликопина и цитрулина. Употребление в пищу арбузов благотворно сказывается на состянии кожи. Витамин А позволяет наполнить кожу влагой и придать ей свежий вид, а также позволяет стимулировать рост тканей по всему организму.

Арбуз также очень полезен для сердца - благодаря содержанию в нем ликопина. Калий, витамин С и каротиноиды - это те вещества, которые позволяют нормализовать уровент холестерина в крови, а значит, защитить и укрепить сердечно-сосудистую систему человека.

Поскольку арбуз в действительности состоит из воды, насыщенной полезными веществами, он естественным образом увеличивается количество мочи. Между тем, это не создает излишней нагрузки на почки, потому в них не образуются камни. Употребление арбузов также благотворно сказывается на кровяном давлении, позволяет улучшить зрение, избавиться от астмы, облегчает состояние при раке простаты, полезен для костей и мышц, поскольку снимает боль в мышцах. Так что наслаждайтесь сладкими и спелыми арбузами, пока длится их сезон.

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