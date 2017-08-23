Беларусь пригласила украинских наблюдателей на учения Запад-2017- 23.08.2017 10:43
На российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые состоятся в сентябре текущего года, Министерство обороны Беларуси пригласило украинских наблюдателей.
Как стало известно, военное ведомство приглаись также представителей еще шести стран региона в качестве наблюдателей, а именно - Польшу, Швецию, Литву, Латвию, Эстонию и Норвегию.
На сайте Минобороны отмечено, что приглашения разосланы на основании практики взаимности и добрососедства, а также в рамках так называемого Венского документа ОБСЕ от 2011 года. Данный документ предписывает в обязательном порядке информировать о проведении военных учений, в которых принимает участие более 9 тысяч человек, а также обеспечивать проверку другой стороны, если в учених принимает участие более 13 000 лиц.
Министерство обороны Беларуси отмечает, что также были приглашены наблюдатели из ряда международных организаций, а именно - ОБСЕ, НАТО, ООН, ОДКБ, СНД, МКЧХ.
Между тем, Соединенные штаты Америки намерены увеличить количество истребителей миссии НАТО в Литве на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017".
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