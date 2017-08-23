



В учебных заведениях Черновцов не хватает педагогов - 23.08.2017 09:40

Учебный год вскоре наступит - до 1 сентября осталось чуть больше недели. Однако, нерешенные вопросы в школах все еще остаются. Так, в черновицких школах, к примеру, ощущается нехватка кадров.

Учителей в школах мало по разным причинам. К примеру, у начинающих учителей слишком маленькие зарплаты, а нагрузка достаточно большая, что не способствует привлечению педагогов. Этим делится глава управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк.

По состоянию на начало отпусков учебные заведения Черновцов задекларировали до 50 вакансий педагогов, и спектр довольно широк. Школам в Черновцах не хватает практических психологов, учителей математики и информатики. В общей сложности, на каждую специальность приходится по 1,3-3 позиции.

Мартынюк также отметил, что происходит естественный процесс - старые учителя уходят на пенсию, некоторые уходят с работы по личным причинам. Многих не устраивает зарплата, даже если сама работа нравится.

Большая часть вакансий в черновицких заведениях приходится на воспиталелей детсадов. Примечательно, что педагоги в дошкольных учебных заведениях получают еще меньшие зарплаты. Кроме того, работа с маленькими детьми имеет свои особенности и сложности. Группы в детсадах в большинстве своем переполнены, и педагогам приходится работать с большим количеством детей, в связи с чем нагрузка растет. Начинающие педагоги получают установленный государством минимум - 3200 гривен в месяц.

По словам специалистов, повлиять на ситуацию может уменьшение нагрузки наряду с увеличением заработных плат.

Платиновая Буковина

Всі новини